Семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме в селе в Приамурье

Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

Семья из трех человек, в том числе ребенок, погибла в пожаре в селе Николаевка в Приамурье. Об этом сообщило региональное управление прокуратуры в своем телеграм-канале.

В пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их ребенок 2020 года рождения. На место происшествия приехал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев. Ведомство проводит проверку.

По данным ГТРК «Амур», пожарные приехали к дому через пять минут после поступления сообщения о возгорании, но к этому моменту огонь охватил все здание. В тушении участвовали 11 человек, было задействовано три автоцистерны.

Для проверки информации о находящихся внутри людях в горящее строение отправились специалисты газодымозащитной службы. Тела погибших нашли на задымленных веранде и в комнате. Открытое пламя удалось потушить спустя 40 минут.

В начале июня при пожаре в Амурской области погибли 35-летняя женщина и ее ребенок 2023 года рождения, сообщало региональное управление МЧС. Пожар произошел в двухквартирном доме в поселке Юктали.

По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности. Следственный комитет сообщал о начале доследственной проверки.