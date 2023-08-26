Пожар на строительном рынке в Нахабино локализовали
Пожар в нежилом здании в подмосковном Нахабино локализовали на площади 750 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России. Локализовать возгорание удалось к 21:48 мск, уточнили в региональном главке.
Возгорание началось в здании по адресу: улица Советская, д. № 115 в поселке Нахабино, о нем стало известно около 20:15 мск. Сейчас огонь тушат 36 человек и 11 единиц техники.
По информации ведомства, пострадавших нет.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании, где начался пожар, находятся магазины сантехники, дверей и строительных инструментов. Также там расположены магазины, где продают плитку, ламинат, электротехнику и лакокрасочные материалы. По данным сервиса «2ГИС», в здании расположен строительный рынок «Строй Регион-М».
Как утверждает телеграм-канал SHOT, горит склад с лакокрасочными материалами. Об этом же пишет Baza. Mash сообщает о возгорании в магазине лакокрасочных материалов.
По факту произошедшего началась доследственная проверка, расследование контролирует прокуратура.