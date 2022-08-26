Россияне стали чаще отказываться от полиграфа при приеме на работу

Доля россиян, которые не считают тест на детекторе лжи допустимым или полезным при поступлении на работу, растет. Причем о бесполезности полиграфа все больше говорят и работодатели, и те, кто хочет у них работать

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Рекрутеры все чаще считают применение полиграфа при приеме на работу неоправданным, а соискатели все реже соглашаются проходить собеседования с таким контролем, пришли к выводу эксперты сервиса SuperJob в своем исследовании (есть у РБК).

Число российских компаний, применяющих детектор лжи, остается стабильно небольшим: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, а только для определенных позиций при найме — в 8%. За последние два года количество работодателей, выступающих против использования полиграфа, выросло: в 2022 году 56% не считают целесообразным применение детектора лжи при приеме на работу, а в 2020 году таких было 47%.

Свою позицию представители компаний, как правило, объясняют сложностью и высокой стоимостью этого метода при недостаточной точности результатов. По мнению 36% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии некоторых вакансий, лишь 3% респондентов считают правильным применять его для всех.

Опрос проходил 18—25 августа 2022 года в 201 населенном пункте во всех субъектах России, в нем приняли участие 1000 HR-менеджеров и 1600 представителей экономически активного населения.

Число соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, за два года снизилось с 63% до 57%. Каждый четвертый опрошенный (26%) не согласен на такое тестирование, объяснив отказ неэтичностью метода. Причем женщины отказываются от теста на полиграфе чаще (29%), чем мужчины (24%).

Самым нелюбимым вопросом на собеседовании для россиян оказался следующий: «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», говорится в исследовании образовательной платформы Skillbox.

Опрошенные также отметили, что им был неприятен интерес рекрутера к причинам, по которым пришлось уйти с прошлой работы. В топ-5 неприятных вопросов также вошли фразы «кем вы видите себя через пять лет?», «почему вы хотите работать именно у нас?», а также «расскажите про ваши слабые и сильные стороны».

Читайте на РБК Pro Pro Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах Статьи Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции Pro Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Статьи Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы

«Работодатели нередко задают соискателям провокационные вопросы для оценки реакции. Есть несколько рекомендаций для подготовки к такому разговору. Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом. Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата. Эксперты помогут грамотно обновить резюме, составить продающее сопроводительное письмо, понять, как правильно презентовать себя на интервью и общаться с работодателями», — прокомментировала результаты опроса Александра Нечаева, руководитель направления «Психология» в Skillbox.