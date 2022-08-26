Россияне стали чаще отказываться от полиграфа при приеме на работу
Рекрутеры все чаще считают применение полиграфа при приеме на работу неоправданным, а соискатели все реже соглашаются проходить собеседования с таким контролем, пришли к выводу эксперты сервиса SuperJob в своем исследовании (есть у РБК).
Число российских компаний, применяющих детектор лжи, остается стабильно небольшим: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, а только для определенных позиций при найме — в 8%. За последние два года количество работодателей, выступающих против использования полиграфа, выросло: в 2022 году 56% не считают целесообразным применение детектора лжи при приеме на работу, а в 2020 году таких было 47%.
Свою позицию представители компаний, как правило, объясняют сложностью и высокой стоимостью этого метода при недостаточной точности результатов. По мнению 36% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии некоторых вакансий, лишь 3% респондентов считают правильным применять его для всех.
Число соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, за два года снизилось с 63% до 57%. Каждый четвертый опрошенный (26%) не согласен на такое тестирование, объяснив отказ неэтичностью метода. Причем женщины отказываются от теста на полиграфе чаще (29%), чем мужчины (24%).
Самым нелюбимым вопросом на собеседовании для россиян оказался следующий: «Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас?», говорится в исследовании образовательной платформы Skillbox.
Опрошенные также отметили, что им был неприятен интерес рекрутера к причинам, по которым пришлось уйти с прошлой работы. В топ-5 неприятных вопросов также вошли фразы «кем вы видите себя через пять лет?», «почему вы хотите работать именно у нас?», а также «расскажите про ваши слабые и сильные стороны».
«Работодатели нередко задают соискателям провокационные вопросы для оценки реакции. Есть несколько рекомендаций для подготовки к такому разговору. Первый вариант: найти список вопросов и ответов в интернете, адаптировать под себя и прогнать перед зеркалом или другом. Другой вариант: курсы или консультации с HR-экспертами, где разбирают механики усиления себя как потенциального кандидата. Эксперты помогут грамотно обновить резюме, составить продающее сопроводительное письмо, понять, как правильно презентовать себя на интервью и общаться с работодателями», — прокомментировала результаты опроса Александра Нечаева, руководитель направления «Психология» в Skillbox.