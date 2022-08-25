Больше половины россиян признались, что у них есть копилка с монетами

У 65% россиян дома есть копилка с монетами, которыми они расплачиваются в магазинах (38%) или в общественном транспорте (28%), следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Еще 15% тех, у кого есть копилка, обменивают монеты в банке, на кассе или в специальном автомате, каждый десятый (10%) отдает их в виде пожертвований, а 6% относят в банк, чтобы зачислить на счет.

Опрос проводился в августе 2022 года, число респондентов — 1,6 тыс. человек (лица 18 лет и старше из 53 регионов России).

Чаще остальных используют монеты для оплаты товаров в терминалах и автоматах молодые люди (до 24 лет), для оплаты в общественном транспорте — россияне 25-34 лет, для оплаты товаров в магазине — россияне старше 55 лет. Многие россияне 35-44 лет чаще всего никаких действий с монетами не совершают.

Опрос также показал, что среди тех, у кого есть копилки с монетами, 72% живут в Приволжском, а 71% в Уральском федеральном округе, 77% — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 72% — респонденты с хорошим и отличным материальным положением.

Среди тех, кто не хранит дома монеты (35%), 49% живут в Северо-Кавказском федеральном округе, 48% — люди предпенсионного и пенсионного возраста, 47% — россияне с низким уровнем дохода.

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В декабре 2021 года ВЦИОМ провел опрос о том, как россияне относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами. По его итогам выяснилось, что 47% (52% мужчин и 42% женщин) отрицательно относятся к данному предложению, 26% согласились оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом.

Чуть менее половины россиян — 45% — предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Четверть опрошенных — 26% — предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными.

Оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев), безналичные расчеты предпочитает молодежь (56–70%) и россияне в возрасте 35–44 лет (50%).