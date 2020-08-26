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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек

У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и получены положительные тесты на заражение вирусом SARS-CoV-2

Общее количество жертв эпидемии в столице достигло 4776 человек, сообщает оперативный штаб.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всего в России по данным на 26 августа после заболевания COVID-19 умерли более 16 тыс. человек, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 970 тыс. человек.

Подать заявку на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи, разрешили любому москвичу. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, исследования будут проводится на базе городских медучреждений в них, по данным РФПИ, будут участвовать около 40 тыс. человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса, к вечеру 26 августа выявили более 24 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, за время пандемии от болезни скончались более 821 тыс. человек. Планка в 23 млн диагностированных заражений была преодолена 22 августа.

21 августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге заявил, что человечество сумеет победить коронавирус менее чем за два года, и призвал страны по максимуму использовать «все имеющиеся инструменты».
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с этой оценкой. По словам Альтштейна, это связано с изменчивостью вируса.

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«Вирус постепенно становится таким, что он лучше размножается в верхних дыхательных путях и менее склонен проникать в нижние дыхательные пути. Далее он становится не таким летальным, приводит к менее тяжелым заболеваниям. Конечно, он никуда не уйдет, он уже хорошо зацепился за человечество. Просто он может стать более ослабленным, и мы будем с ним мириться. Эпидемии будут наносить небольшой ущерб — будут умирать, скажем, одна десятая или одна сотая процента зараженных», — объяснил он.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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