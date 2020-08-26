В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек
Общее количество жертв эпидемии в столице достигло 4776 человек, сообщает оперативный штаб.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Всего в России по данным на 26 августа после заболевания COVID-19 умерли более 16 тыс. человек, количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 970 тыс. человек.
Подать заявку на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи, разрешили любому москвичу. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, исследования будут проводится на базе городских медучреждений в них, по данным РФПИ, будут участвовать около 40 тыс. человек.