Больше половины россиян выступили против чипирования

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Три четверти опрошенных россиян (77%) отрицательно отнеслись к идее чипирования людей. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на его сайте.

Однозначно против идеи чипирования высказались более половины слышавших о ней респондентов — 54%. О безразличном отношении сообщил каждый десятый (11%), а положительно к идее отнеслись 8% опрошенных.

Всего о чипирования слышали 84%, подробности о вопросе знают 15%. Скрытого чипирования опасаются 45% опрошенных россиян.

Респонденты также назвали плюсы и минусы чипирования. Больше всего опрошенные боятся слежки, контроля и вмешательства в частную жизнь с помощью чипа — об этом заявили 35% слышавших об идее. Еще 16% опасаются негативного влияния чипа на здоровье, 11% — возможности управления или манипуляций человеком, 6% — кражи данных.