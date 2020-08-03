Маск раскрыл подробности о разрабатываемых его компанией мозговых чипах

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот». Об этом сообщает The Independent.

При этом конечная цель технологии чипов состоит в том, чтобы обеспечить прямую связь между мозгом и компьютером, передает газета.

По словам Маска, мозговые чипы смогут помочь восстановить движение человеку с поврежденным спинным мозгом, а также позволят транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов.

Также при помощи чипа человек сможет снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях, говорил ранее Маск.