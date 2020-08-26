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В Совфеде предложили связать три региона Дальнего Востока новой трассой

Сенаторы предложили построить трассу вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Это позволит не делать крюк через Якутию и откроет путь к добыче полезных ископаемых, отметили в Совфеде
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Совете Федерации готовят предложение о строительстве трассы вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов, пишут «Известия».

Сейчас доехать из Магадана в Хабаровск или Благовещенск можно объездом через Якутию, отметил Абрамов. Но из-за сурового климата — сильных морозов — на поддержание трассы уходит много средств и часто происходят аварии.

«Вдоль моря дорога будет проще. Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. <...> Это даст развитие трем субъектам», — сказал сенатор.

По его словам, длина трассы составит 1,5 тыс. км, а ее строительство обойдется примерно в 90 млрд руб.

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Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

«Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью. Соответственно, это удешевит поставку товаров, и жизнь будет дешевле в Магадане», — заявил Абрамов.

В пресс-службе Минвостокразвития изданию сообщили, что предложение сенаторов обсуждали в Совфеде, но официально материалы в ведомство еще не поступали. Проработку проекта ведет профильный институт РАН. В Минтрансе «Известиям» сообщили, что детальной проработки проекта пока не было, поэтому стоимость рассчитывать еще рано. В Минфине запрос издания перенаправили в Минтранс и Минвостокразвития.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: Дальний Восток
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