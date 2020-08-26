В Совфеде предложили связать три региона Дальнего Востока новой трассой

Сенаторы предложили построить трассу вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Это позволит не делать крюк через Якутию и откроет путь к добыче полезных ископаемых, отметили в Совфеде

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Совете Федерации готовят предложение о строительстве трассы вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Об этом сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов, пишут «Известия».

Сейчас доехать из Магадана в Хабаровск или Благовещенск можно объездом через Якутию, отметил Абрамов. Но из-за сурового климата — сильных морозов — на поддержание трассы уходит много средств и часто происходят аварии.

«Вдоль моря дорога будет проще. Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. <...> Это даст развитие трем субъектам», — сказал сенатор.

По его словам, длина трассы составит 1,5 тыс. км, а ее строительство обойдется примерно в 90 млрд руб.