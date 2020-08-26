В Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом»

В автобусе находились 45 человек. Жертвами ДТП стали три человека, еще пятеро пострадали

Фото: Пресс-служба МЧС России

На трассе в Калмыкии произошло столкновение пассажирского автобуса с «КамАЗом». В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«В Черноземельском районе на автодороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан <…> произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса, направляющегося по маршруту Махачкала — Москва», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли три человека, еще пятеро получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в поселке Комсомольский. «Из Махачкалы выехал резервный автобус для перевозки пассажиров к дальнейшему месту следования», — сообщили в главке МЧС.

По данным ТАСС, в автобусе находились 45 человек. «Пассажиры от пункта временного размещения отказались», — заявил агентству представитель администрации Черноземельского района.