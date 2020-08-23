На Калужском шоссе в Москве столкнулись грузовик и автобус

На юго-западе Москвы столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В районе 25-го км Калужского шоссе около часа назад произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса. По предварительным данным, два человека будут направлены в медучреждения. Ряд граждан — человек пять-шесть — сейчас осматривают медики, они будут принимать решение о том, госпитализировать их или нет. Погибших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Материал дополняется.