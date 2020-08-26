Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 августа

Минздрав зарегистрировал вакцину в форме порошка, Петербург готовится ко второй волне ограничений, с родителей школьников запретили требовать деньги на антисептики; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 966,1 тыс. (плюс 4696 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 568 человек (плюс 120 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 779 тыс. больных.