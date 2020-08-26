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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 августа

Минздрав зарегистрировал вакцину в форме порошка, Петербург готовится ко второй волне ограничений, с родителей школьников запретили требовать деньги на антисептики; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 966,1 тыс. (плюс 4696 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 568 человек (плюс 120 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 779 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России за сутки выявили минимальное с 20 апреля число случаев коронавируса — 4696. Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Москве — 681.
  • Минздрав зарегистрировал еще одну форму вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи — в форме порошка. Центр уже получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины. В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев.
  • В московские клиники вакцина центра Гамалеи поступит до 3 сентября. Сейчас готовы 30 тыс. доз вакцины, а также 10 тыс. доз плацебо.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй волне коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По его словам, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора, при каком значении распространения заболевания и наличия свободных коек вводить те или иные запреты.
  • Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что его ведомство запретило требовать с родителей школьников деньги на закупку защитных и антисептических средств.

  • Президент Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября выделить из бюджета средства медицинским организациям на расходы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,5 млн, из них более 810,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 23,8 млн человек, из них более 818тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,6 млн), на третьем — Индия (более 3,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 613 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал слухами информацию о том, что в ближайшие шесть месяцев он уйдет в отставку из-за ухудшения здоровья после перенесенного COVID-19. В мае Би-би-си сообщала, что у Джонсона после COVID ухудшилось зрение.
  • Украинского политика, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она заразилась коронавирусом, заболевание протекает у Тимошенко в тяжелой форме.

    Скорость распространения коронавируса в мире
    Случаев за сутки
    Источник: JHU
    Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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