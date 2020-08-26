Пандемия коронавируса , 26 авг, 07:40
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 августа
Минздрав зарегистрировал вакцину в форме порошка, Петербург готовится ко второй волне ограничений, с родителей школьников запретили требовать деньги на антисептики; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 966,1 тыс. (плюс 4696 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 568 человек (плюс 120 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 779 тыс. больных.