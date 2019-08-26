В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

Пожар произошел на территории Рождественского монастыря. Площадь возгорания составила около 400 кв. м

Фото: rybalka_s_denchikom / Instagram

В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство «Москва». Монастырь построен в XIV века на ул. Рождественка.

В пресс-службе МЧС по столице РБК сообщили, что пожарные подразделения прибыли по адресу ул. Рождественка, 20.

«Происходит загорание кровли в двухэтажном административном здании. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС. Площадь возгорания составила около 400 кв. м.

Видео: alkasat / Twitter

По данным ТАСС, здание предназначено для проживания. В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения сообщили, что Рождественка перекрыта для тушения пожара.