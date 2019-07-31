Во Владивостоке произошел пожар на территории монастыря. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила спасателям в 07:49 по местному времени (00:49 мск). По прибытии они выяснили, что горят хозяйственные постройки. В 08:31 (01:31 мск) пожар локализовали, а в 08:58 (01:58 мск) открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. Общая площадь пожара составила 250 кв. м. В результате никто не пострадал.

В начале июля в Курганской области загорелся Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, построенный из дерева. В МЧС отмечали, что первым из-за поломки загорелся кондиционер, а затем огонь перекинулся на кровлю. Руководитель пресс-центра местной епархии Наталья Шуплецова сообщала, что в результате храм сгорел практически дотла.