Пожар в Рождественском монастыре в центре Москвы. Фоторепортаж

Вечером 26 августа загорелась крыша одного из зданий на территории Рождественского женского монастыря — одного из самых древних монастырей столицы. Сотрудников монастыря и сестер удалось эвакуировать, никто не пострадал.

Рождественский женский монастырь основан в 1386 году. На его территории расположен одноглавый каменный собор, который датируется XVI веком, и несколько административных зданий

Вечером 26 августа огонь охватил крышу одного из административных зданий

Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 400 кв. м. Позднее МЧС уточнило, что пожар затронул 200 кв. м

По словам главы пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, загорелся корпус, предназначенный для проживания сестер

Пожар тушили 56 человек, сообщало МЧС. К работам также привлекли 17 единиц пожарной техники

Никто из сестер и сотрудников монастыря не пострадал, рассказали РБК в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси

Из-за пожара из здания монастыря эвакуировали несколько десятков человек

Пожар ликвидировали к 21.19 по московскому времени