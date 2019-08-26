Общество , 26 авг, 22:18
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Пожар в Рождественском монастыре в центре Москвы. Фоторепортаж
Вечером 26 августа загорелась крыша одного из зданий на территории Рождественского женского монастыря — одного из самых древних монастырей столицы. Сотрудников монастыря и сестер удалось эвакуировать, никто не пострадал.
Рождественский женский монастырь основан в 1386 году. На его территории расположен одноглавый каменный собор, который датируется XVI веком, и несколько административных зданий
Вечером 26 августа огонь охватил крышу одного из административных зданий
Изначально сообщалось, что площадь пожара составила 400 кв. м. Позднее МЧС уточнило, что пожар затронул 200 кв. м
По словам главы пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, загорелся корпус, предназначенный для проживания сестер
Пожар тушили 56 человек, сообщало МЧС. К работам также привлекли 17 единиц пожарной техники
Никто из сестер и сотрудников монастыря не пострадал, рассказали РБК в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси
Из-за пожара из здания монастыря эвакуировали несколько десятков человек
Пожар ликвидировали к 21.19 по московскому времени
Что стало причиной пожара, еще предстоит установить