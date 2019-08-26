В Верховный суд подали иск из-за участия Садовничего и Чемезова в ВАК

В Верховный суд подали иск из-за участия Садовничего и Чемезова в ВАК

Иск в коллегию высшей судебной инстанции подал член «Диссернета» Василий Власов. Он считает, что состав аттестационной комиссии был утвержден правительством незаконно

Сергей Чемезов и Виктор Садовничий (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Член «Диссернета», профессор НИУ ВШЭ Василий Власов подал иск в судебную коллегию Верховного суда на решение правительства о включении ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, ректора РУДН и председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимира Филиппова, других членов академического сообщества в новый состав ВАК. Копия административного искового заявления есть в распоряжении РБК.

Всего, помимо Садовничего, Чемезова и Филиппова, в иске фигурируют еще 14 фамилий. Среди них:

член президиума и академик Российской академии образования Виктор Болотов;

ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев;

ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко;

ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов;

ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев;

ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской;

президент МГТУ имени Баумана Игорь Федоров и другие.

Власов отмечает, что включение этих граждан в состав президиума комиссии незаконно, поскольку противоречит Положению о ВАК от 2016 года. Этот документ ограничивает возможность непрерывного пребывания в составе комиссии двумя сроками подряд. Для 12 человек из тех, кто вошел в новый состав комиссии, это уже третий срок подряд, для троих — четвертый. У Садовничего и Филиппова это шестой срок подряд.

«Очевидно, что подобная ситуация не соответствует цели создания как государственной системы научной аттестации в целом, так и института лишения ученых степеней в частности, не отвечает законным интересам субъектов научной деятельности <...>», — отметил он в иске.