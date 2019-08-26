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Walt Disney $160 (+19,99%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
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В Верховный суд подали иск из-за участия Садовничего и Чемезова в ВАК
Иск в коллегию высшей судебной инстанции подал член «Диссернета» Василий Власов. Он считает, что состав аттестационной комиссии был утвержден правительством незаконно
Сергей Чемезов и Виктор Садовничий (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Член «Диссернета», профессор НИУ ВШЭ Василий Власов подал иск в судебную коллегию Верховного суда на решение правительства о включении ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, ректора РУДН и председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимира Филиппова, других членов академического сообщества в новый состав ВАК. Копия административного искового заявления есть в распоряжении РБК.

Всего, помимо Садовничего, Чемезова и Филиппова, в иске фигурируют еще 14 фамилий. Среди них:

  • член президиума и академик Российской академии образования Виктор Болотов;
  • ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев;
  • ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко;
  • ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов;
  • ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев;
  • ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской;
  • президент МГТУ имени Баумана Игорь Федоров и другие.

Власов отмечает, что включение этих граждан в состав президиума комиссии незаконно, поскольку противоречит Положению о ВАК от 2016 года. Этот документ ограничивает возможность непрерывного пребывания в составе комиссии двумя сроками подряд. Для 12 человек из тех, кто вошел в новый состав комиссии, это уже третий срок подряд, для троих — четвертый. У Садовничего и Филиппова это шестой срок подряд.

«Очевидно, что подобная ситуация не соответствует цели создания как государственной системы научной аттестации в целом, так и института лишения ученых степеней в частности, не отвечает законным интересам субъектов научной деятельности <...>», — отметил он в иске.

В разговоре с РБК Власов сообщил, что Верховный суд принял документы от него несколько дней назад и какое-либо решение там попросту еще не успели принять. Он рассказал, что на протяжении последнего года он и «Диссернет» вели переговоры с ВАК. По этому вопросу он направлял обращение в Минобрнауки, однако ведомство каких-либо несоответствий правилам в своем решении об утверждении состава ВАК не нашло.

Глава ВАК Владимир Филиппов заявил РБК, что не может прокомментировать поданный иск, поскольку еще не видел его. РБК направил запрос в Минобрнауки.

Аналогичный иск, пишет «Коммерсантъ», подали и юристы международной правозащитной группы «Агора».

Новый состав ВАК премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил 28 мая. В комиссию вошли 139 человек. Не попали в новый президиум более половины членов предыдущего состава. Решение главы кабмина вызвало споры в академическом сообществе.

Авторы: Полина Звездина, Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Виктор Садовничий, иск в суд
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