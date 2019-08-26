В Верховный суд подали иск из-за участия Садовничего и Чемезова в ВАК

Член «Диссернета», профессор НИУ ВШЭ Василий Власов подал иск в судебную коллегию Верховного суда на решение правительства о включении ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, ректора РУДН и председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимира Филиппова, других членов академического сообщества в новый состав ВАК. Копия административного искового заявления есть в распоряжении РБК.
Всего, помимо Садовничего, Чемезова и Филиппова, в иске фигурируют еще 14 фамилий. Среди них:
- член президиума и академик Российской академии образования Виктор Болотов;
- ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев;
- ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко;
- ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов;
- ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской;
- президент МГТУ имени Баумана Игорь Федоров и другие.
Власов отмечает, что включение этих граждан в состав президиума комиссии незаконно, поскольку противоречит Положению о ВАК от 2016 года. Этот документ ограничивает возможность непрерывного пребывания в составе комиссии двумя сроками подряд. Для 12 человек из тех, кто вошел в новый состав комиссии, это уже третий срок подряд, для троих — четвертый. У Садовничего и Филиппова это шестой срок подряд.
«Очевидно, что подобная ситуация не соответствует цели создания как государственной системы научной аттестации в целом, так и института лишения ученых степеней в частности, не отвечает законным интересам субъектов научной деятельности <...>», — отметил он в иске.