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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
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Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.

Среди прочих из ВАК был исключен сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, связавший случившееся с позицией главы комиссии, ректора Российского университета дружбы народов и экс-министра образования Владимира Филиппова.

«Мне кажется, что Владимир Михайлович Филиппов повел себя глупо и недостойно. Я знаю, что он настаивал, на том, чтобы меня исключить. По-моему, это смешно. Посмотрим, могу ли я что-то сделать теперь», — сказал Гельфанд РБК.

В «Диссернете» РБК заявили, что ВАК нелегитимен, так как Филиппов вошел в состав комиссии в третий раз подряд, тогда как, согласно положению о ВАК, «член Комиссии не может исполнять свои функции более 2 сроков подряд».

«Этот ВАК нелегитимен, и любое его решение будет оспорено в суде по этой причине вплоть до Верховного суда РФ. Само решение о назначении такого состава неправомерно и также будет оспорено в надлежащих инстанциях. Итогом этого станет то, что существует риск отмены всех решений этого ВАК от нынешнего дня до тех пор пока мы не просудимся до ВС РФ», — заявили в «Диссернете».

При этом еще в начале марта 2019 года ВАК направила в Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича, где работает Гельфанд, запрос с просьбой представить необходимые для включения Гельфанда в новый состав ВАК документы (запрос есть у РБК). Все документы были представлены в срок, заверил Гельфанд.

Теги: ВАК, новости РБК
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