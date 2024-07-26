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Общество ,  
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Трех бизнесменов осудили по делу о хищении почти ₽500 млн у Минобороны

Три фигуранта получили от 6,5 до 7,5 лет колонии за участие в хищении у военного ведомства средств при реконструкции полигонов в Казахстане. Один из осужденных имел связи с силовиками, помогал им разоблачать коррупционеров

Хамовнический суд Москвы приговорил трех фигурантов дела о хищении средств Минобороны, сообщила пресс-служба столичных судов.

За мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) осуждены Андрей Чесноков (7,5 лет в исправительной колонии общего режима), Вадим Лесных (7 лет и 4 месяца в колонии того же типа) и Василий Титов (6,5 лет в колонии того же типа).

Как сообщал «Коммерсантъ», фигуранты участвовали в хищении у Минобороны почти 500 млн руб. — ведомство подало к ним иск на 488 млн руб. Чесноков — топ-менеджер обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг», бизнесмены Лесных и Титов — его сообщники.

Дело о хищении возбудили в 2019-м. По версии следствия, в 2015 году ООО «Градстройпроект» (Титов был одним из его руководителей) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане, где российское Минобороны проводит испытания. Из бюджета на эти цели выделили более 760 млн руб., почти 500 млн из них были похищены и выведены через подставные фирмы.

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В 2020-м были задержаны первые фигуранты дела — заместитель генидиректора «Градстройпроекта» Игорь Бердников и предприниматель Михаил Стаханов, помогавший ему провернуть аферу с бюджетными деньгами. Два года назад Бердников получил 6,5 лет колонии, Стаханов — 3,5 года, оба признали вину.

«Ъ» отмечал, что у Чеснокова были связи с силовиками: сотрудники ФСБ не раз пользовались помощью бизнесмена для разоблачения коллег, подозреваемых в коррупции, и полицейских. Например, благодаря ему удалось изобличить оперуполномоченного УФСБ Петербурга Кирилла Либена, который, по версии следствия, пытался получить от Чеснокова 20 млн руб. В 2020 году Либену дали два года колонии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны хищение мошенничество
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