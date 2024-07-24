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Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны

Андрея Чеснокова и предполагаемых сообщников обвиняют в хищении средств Минобороны, выделенных на реконструкцию военных полигонов. Бизнесмен в прошлом помогал ФСБ разоблачать подозреваемых в коррупции силовиков
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Прокуратура попросила дать девять лет и десять месяцев колонии топ-менеджеру обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрею Чеснокову по делу о махинациях с деньгами Минобороны, сообщает«Коммерсантъ».

Его предполагаемых сообщников, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, требуют приговорить к девяти с половиной годам и восьми годам соответственно. Также гособвинение просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2015 году ООО «Градстройпроект» заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 13» контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане, где российское Минобороны проводит испытания. Из бюджета на эти цели выделили более 760 млн руб., почти 500 млн из них были похищены и выведены через подставные фирмы.

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Сначала в рамках дела задержали заместителя генидиректора «Градстройпроекта» Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Они признали вину и сотрудничали со следствием. Первый получил шесть с половиной лет колонии, второй — три с половиной. Их показания помогли выйти на остальных фигурантов.

«Коммерсантъ» отмечает, что арест Чеснокова стал неожиданностью с учетом его связей с силовиками: сотрудники ФСБ не раз пользовались помощью бизнесмена для разоблачения коллег, подозреваемых в коррупции, и полицейских. Например, благодаря ему удалось изобличить оперуполномоченного УФСБ Петербурга Кирилла Либена, который, по версии следствия, пытался получить от Чеснокова 20 млн руб. В 2020 году Либену дали два года колонии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хищения Минобороны Генпрокуратура приговор ФСБ
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