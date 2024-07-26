РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

На маршруты в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск стала доступна покупка билетов с пересадкой внутри поезда, если купить билет на полный маршрут невозможно. Ее можно будет совершить на станциях, где стоянка больше пяти минут

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Для пассажиров поездов на некоторых маршрутах появилась возможность приобрести билеты с пересадкой внутри поезда, если взять билет на весь маршрут на одно место невозможно, сообщили в РЖД.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разных классов обслуживания», — сообщили в компании.

Пока такая функция будет доступна для поездов по направлениям из Москвы в Новороссийск, Адлер, Анапу и Кисловодск. Направления выбрали из-за высокого летнего спроса, затем количество маршрутов намерены расширить.

Пересадка будет возможна на станциях Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Лиски, Россошь, Новочеркасск, Лихая (город Каменск-Шахтинский), поскольку стоянка на них больше пяти минут — так пассажиры успеют перейти из вагона в вагон.

В качестве примера описана ситуация, когда пассажир может приобрести билет на составной маршрут на поезд № 104 Москва — Адлер: сначала ему предстоит доехать до Ростова на месте 77 в третьем вагоне (купе), а потом до Адлера на месте 7 в восьмом вагоне (СВ).

Билеты такого типа будут иметь пометку при поиске «Пересадка внутри поезда», на пассажира будет оформлено несколько билетов, то есть при пересадке нужно будет снова проходить проверку у проводника.

Поиск билетов с пересадкой доступен на сайте РЖД во вкладке «Составные рейсы» или же внизу, после вариантов с обычными пересадками, причем поиск может скомбинировать варианты с пересадкой внутри поезда и на другой поезд.

В июне РЖД открыли лист ожидания для онлайн-покупки билетов на поезда дальнего следования, если они уже распроданы. Пассажира проинформируют, если в поезде появятся места (например, добавят вагон или кто-то вернет билеты).