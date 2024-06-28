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РЖД запустили лист ожидания для билетов на поезда дальнего следования

РЖД открыли лист ожидания для покупки билета на поезда дальнего следования
Фото: Дмитрий Цыренщик для РБК
Фото: Дмитрий Цыренщик для РБК

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) открыло лист ожидания для онлайн-покупки билетов на поезда дальнего следования, сообщила пресс-служба компании.

Сервис даст пассажирам возможность покупать билеты на поезда, где все они уже распроданы. Она станет доступна, если в поезде появятся места (например, добавят вагон или кто-то вернет билеты).

Для этого пассажир должен оставить заявку на включение в лист ожидания. Сделать это можно будет только для поездов, на которые открыта продажа билетов.

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В компании пошагово разъяснили принцип работы системы:

  • когда пассажир не видит билетов на нужный поезд на сайте РЖД или в мобильном приложении, он может оставить заявку на внесение себя в лист ожидания. Соответствующая кнопка появится после того, как в поезде закончатся места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны;
  • система автоматически заполнит поля «маршрут», «дата отправления» и «номер поезда»;
  • далее пассажир должен вручную прописать в заявке тип вагона, количество мест и свои требования к ним (любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке), внести персональные и контактные данные (последние — для оповещения о статусе заявки);
  • если в системе появятся билеты, которые соответствуют запросу потенциального пассажира, он получит уведомление об этом. В нем будет ссылка на оплату билетов, провести ее нужно в течение двух часов. В противном случае бронь аннулируют, а система предложит места следующим пассажирам из списка.

Пассажир сможет отменить заявку, посмотреть ее статус и оплатить предложенные билеты через личный кабинет.

В РЖД уточнили, что функция с листом ожидания в перспективе должна появиться в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

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Компании
РЖД Билет на поезд продажа билетов
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