В Магаданской области отказались усыплять невостребованных животных

В региональном законе содержалась мера об эвтаназии бездомных животных, которых никто не забрал из пункта временного содержания чуть больше чем через две недели пребывания там. Норму из закона исключили

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В Магаданской области изменили закон об обращении с бездомными животными, исключив из него норму касательно умерщвления тех, что попали в пункты временного содержания и были «невостребованы», сообщила прокуратура региона, выступившая соавтором поправок.

«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», — сказано в сообщении надзорного органа.

Там отметили, что нормы закона Магаданской области от 5 июля 2024 года № 2919-ОЗ «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Магаданской области» привели в соответствие с позицией Конституционного суда, который 18 июля в своем постановлении разъяснил органам местной власти их права и обязанности по обращению с бездомными животными.

Разъяснение было дано в связи с иском зоозащитников из Бурятии, которые заявили о неправомерности нормы регионального законодательства, согласно которой стало возможным усыплять «жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами».

«Умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность. Основаниями для такой меры не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов. Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными», — постановил КС.

В версии магаданского закона от 5 июля содержался пункт (пп. 4. п. 4 ст. 5), согласно которому животное в пункте временного содержания (ПВС) могут усыпить в случае «признания специалистом пункта временного содержания животного невостребованным». Эвтаназия была возможна не ранее, чем через 16 дней пребывания животного в ПВС.

Закон в данной формулировке вступал в силу 16 июля, но прокуратура обратилась в суд из-за положения об умерщвлении невостребованных животных, назвав его негуманным и противоречащим федеральному законодательству. Суд встал на сторону прокуратуры.

В законе названы другие случаи, при которых животных могут усыпить: если у животного есть неизлечимое заболевание и оно от него сильно страдает; если он переносит заболевание, опасное для людей; если животное причинило вред человеку или находилось в стае из более чем трех особей.