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Общество ,  
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В Магадане суд запретил усыплять бездомных животных

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Магаданский областной суд запретил применять эвтаназию к бездомным животным, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство удовлетворило заявление прокурора о запрете положений регионального закона, который допускает усыпление неопасных бездомных животных, находящихся в пунктах временного содержания.

«Прокуратура Магаданской области придерживается позиции, согласно которой правило об усыплении неопасных бездомных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности», — говорится в сообщении пресс-службы.

КС назвал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой
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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Местных жителей и должностных лиц предупредили об ответственности за жестокое обращение с животными.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей. Согласно поправкам к федеральным законам, губернаторы и законодательные собрания могут устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными. Меры были приняты на фоне случаев нападения собак на людей, в том числе со смертельными исходами.

В феврале 2024 года в администрации Магадана сообщили о 138 заявках на отлов животных, поступивших в департамент ЖКХ с начала года. По данным мэрии, за это время от нападений бездомных собак пострадали четверо горожан, включая ребенка. Тогда мэр города Юрий Гришан поручил подготовить поправки в региональный закон, разрешающие усыпление опасных бродячих животных.

18 июля Конституционный суд счел эвтаназию бездомных животных исключительной мерой.

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Теги
Магаданская область суд прокуратура эвтаназия бездомные животные
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