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Почти в 40 вологодских деревнях объявили карантин из-за птичьего гриппа

В 36 деревнях Череповецкого района Вологодчины объявили карантин из-за птичьего гриппа
Птичий грипп нашли на птицефабрике в Череповецком районе, поголовье почти в полмиллиона птиц собираются уничтожить, 25 тыс. зараженных животных уже умерли. В 10-километровой зоне от очага заражения объявили карантин
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В 36 населенных пунктах Череповецкого района Вологодской области ввели карантин из-за распространения птичьего гриппа, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава района Роман Маслов.

Карантин объявили во всех деревнях Малечкинского сельского поселения (с/п, там 11 населенных пунктов), в одной в Абакановском с/п, в семи в Тоншаловском с/п и пяти в Яргомжском.

Очаг инфекции обнаружили на Малечкинской птицефабрике в селе Парфеново, ее закрыли, а поголовье уничтожат — это почти 500 тыс. птиц. По информации Маслова, к 25 июля падеж на птицефабрике составил более 25 тыс. голов. По предварительным данным, источником заражения стал открытый водоем, инфекцию могли принести перелетные птицы.

Под карантин попали деревни в 10-километровой зоне от очага. В Парфеново установили контрольно-пропускной пункт, еще два появились на выездах из Малечкино.

Птичий грипп (H5N1) встречается во всем мире, он поражает диких и домашних птиц, а также может быть опасен для других животных (свиней, кошек, собак, лошадей и др.) и человека.

В мае вспышка птичьего гриппа произошла в соседней Ярославской области на птицефабрике «Романовская» (Тутаевский район), сообщает местный портал 76.ru. После случившегося проверку начала ярославская прокуратура. Региональный департамент здравоохранения сообщил, что птицефабрику закрыли, там проводилось «уничтожение павшей птицы методом сжигания в инсинераторе». На сайте предприятия говорится, что общее поголовье птицы там — примерно 800 тыс.

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В том же месяце Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) заявила, что странам мира следует рассмотреть возможность вакцинировать от птичьего гриппа домашнюю птицу из-за угрозы возникновения панзоотии этого заболевания. Забой животных, указывали в организации, часто приводит к тяжелым убыткам для фермеров. С начала 2022-го, отметил Reuters в феврале этого года со ссылкой на WOAH, от птичьего гриппа или забоя в связи с его распространением погибли 200 млн птиц.

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птичий грипп Вологодская область карантин
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