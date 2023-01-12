Туроператоры сообщили, что запланированный безвиз с Ираном не ввели

Запланированный с 1 января безвизовый режим между Россией и Ираном не был введен

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Безвизовый режим для групповых поездок между Россией и Ираном, который должен был вступить в силу 1 января, так и не был введен. Об этом РБК сообщила председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова.

«Для въезда в Иран российским туристам по-прежнему нужна виза. Программа безвизового обмена пока не начала действовать, документы туроператоров переданы в Минэкономразвития», — сказала Скоромолова.

Отсутствие уточнений по новому режиму подтверждают и туроператоры, передает АТОР. «Вообще ничего не слышно: заявки собрали — и тишина», — заявил глава Space Travel Артур Мурадян. Руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская со ссылкой на полученную от иранских партнеров информацию сказала, что «ни визовый отдел МИДа Ирана, ни международный аэропорт Тегерана не обладают информацией о начале безвизового въезда для групповых туристов из России».

Соглашение между Ираном и Россией было подписано еще в 2017 году и одобрено правительством России 23 марта. Документ предусматривает введение безвизового режима для поездок организованных туристических групп (от пяти до 50 человек) сроком до 15 дней.

В опубликованном в ночь на 12 января интервью газете «Известия» посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что «упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство». Тегеран готов «на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», отметил он.

Между тем еще в сентябре 2022 года глава управления маркетинга и развития туризма Министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари говорила агентству ISNA, что «групповые визы для иранских и российских туристов с 1 января 2023 года подлежат отмене». Она уточнила, что договоренности будут действовать до конца 2023 года, но могут быть продлены. По словам Аждари, Москва и Тегеран в течение трех месяцев должны представить друг другу списки турфирм, которые будут заниматься обслуживанием туристов из обеих стран.