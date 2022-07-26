Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Крупный пожар начался на нефтебазе в Донецке после обстрелов Политика, 05:42
WP сообщила об идее властей США ввести режим ЧС из-за оспы обезьян Общество, 05:29
Эксперты увидели улучшение ситуации у россиян с поиском работы Общество, 05:00
В МИД сообщили о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами Политика, 04:33
Глава МИД Венгрии счел «практически неосуществимым» план ЕК по газу Политика, 04:18
Треть россиян стала давать детям больше карманных денег Общество, 04:00
В Минстрое допустили застройку российских портов жилой недвижимостью Общество, 03:51
Счетная палата назвала лидеров рейтинга открытости среди ведомств Политика, 03:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Коммерсантъ» узнал об идее Минстроя включить в тарифы ЖКХ новые расходы Общество, 03:11
Министр заявил о планах Украины выйти на довоенный уровень экспорта зерна Политика, 02:43
Умерла писательница и журналистка Татьяна Москвина Общество, 02:22
Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем Политика, 01:38
Трасс призвала избежать совершенные с Россией «ошибки» в отношениях с КНР Политика, 01:38
Трасс заявила, что не готова к вовлечению Британии в конфликт на Украине Политика, 01:12
Общество ,  
0 

Эксперты увидели улучшение ситуации у россиян с поиском работы

Оценки россиянами сложностей с поиском работы в июле вернулись к показателям 2021 года, показал опрос Superjob. Проще всего оказалось трудоустроиться россиянам в возрасте 27-29 лет
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За три месяца трудностей с поиском работы у россиян стало меньше, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Опрос проводился с 12 по 25 июля. В нем участвовали 5 тыс. человек, проживающих в 667 населенных пунктах во всех округах России.

Участники опроса оценивали сложности с трудоустройством по 10-балльной шкале. В июле средний балл опустился до 6,4, тогда как в апреле он составлял 7,3 балла. Июльский показатель сравним с результатами 2021 года, когда респонденты оценили сложность поиска работы в 6,5 балла.

Россияне назвали возраст, в котором легче всего устроиться на работу
Общество
Фото:Митя Алешковский / ТАСС

Согласно данным за июль, реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы россияне в возрасте от 27 до 29 лет, они оценивают сложность трудоустройства в 4,7 балла. Немного сложнее устроиться россиянам в возрасте 30-32 лет (4,9 балла). При этом женщинам в этом возрасте найти работу легче: они оценили сложности с трудоустройством в 4,6 балла. Россияне в возрасте 18-20 лет — в 6 баллов.

Сложнее всего устроиться россиянам от 60 лет, они оценили сложность трудоустройства в 8,2 балла. За ними следуют респонденты в возрасте 51-53 лет (8 баллов), 54-56 лет (7,9 балла) и 57-59 лет (7,8 балла).

В начале мая министр труда Антон Котяков сообщил, что почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а около 110 тыс. — в формате неполной занятости. 20 июня он рассказал, что напряженность на рынке труда растет, давление оказывают компании с иностранным участием.
 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Полезно ли для здоровья принимать БАДы
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Спасение от жары: как бороться с летним спадом продаж
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
работа трудоустройство поиск работы
Материалы по теме
Россияне при поиске работы стали чаще спрашивать про ДМС
Общество
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Общество
Каждый пятый потерявший работу сообщил, что может не работать всю жизнь
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter