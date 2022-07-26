Эксперты увидели улучшение ситуации у россиян с поиском работы

Оценки россиянами сложностей с поиском работы в июле вернулись к показателям 2021 года, показал опрос Superjob. Проще всего оказалось трудоустроиться россиянам в возрасте 27-29 лет

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За три месяца трудностей с поиском работы у россиян стало меньше, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Опрос проводился с 12 по 25 июля. В нем участвовали 5 тыс. человек, проживающих в 667 населенных пунктах во всех округах России.

Участники опроса оценивали сложности с трудоустройством по 10-балльной шкале. В июле средний балл опустился до 6,4, тогда как в апреле он составлял 7,3 балла. Июльский показатель сравним с результатами 2021 года, когда респонденты оценили сложность поиска работы в 6,5 балла.

Согласно данным за июль, реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы россияне в возрасте от 27 до 29 лет, они оценивают сложность трудоустройства в 4,7 балла. Немного сложнее устроиться россиянам в возрасте 30-32 лет (4,9 балла). При этом женщинам в этом возрасте найти работу легче: они оценили сложности с трудоустройством в 4,6 балла. Россияне в возрасте 18-20 лет — в 6 баллов.

Сложнее всего устроиться россиянам от 60 лет, они оценили сложность трудоустройства в 8,2 балла. За ними следуют респонденты в возрасте 51-53 лет (8 баллов), 54-56 лет (7,9 балла) и 57-59 лет (7,8 балла).

В начале мая министр труда Антон Котяков сообщил, что почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а около 110 тыс. — в формате неполной занятости. 20 июня он рассказал, что напряженность на рынке труда растет, давление оказывают компании с иностранным участием.

