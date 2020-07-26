Пандемия коронавируса , 26 июл, 10:33
0
В России за сутки выявили 5765 случаев заражения COVID-19
За прошедшие сутки в России подтвердили 5765 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Общее число заражений в стране достигло отметки 812 485.
Лидером по количеству выявленных случаев остается Москва — в городе заразились 237 947 человек. За столицей идут Подмосковье (62 753) и Санкт-Петербург (30 635).
Материал дополняется.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.