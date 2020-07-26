В России за сутки выявили 5765 случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России подтвердили 5765 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заражений в стране достигло отметки 812 485.

Лидером по количеству выявленных случаев остается Москва — в городе заразились 237 947 человек. За столицей идут Подмосковье (62 753) и Санкт-Петербург (30 635).

Материал дополняется.