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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля

Глава Минздрава заявил об идущей на убыль пандемии в Москве, число зараженных в мире превысило 16 млн, в КНДР впервые заподозрили инфицирование коронавирусом; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 812,4 тыс. (плюс 5765 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 269 человека (77 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 600 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За сутки в Москве умерли девять человек с подтвержденным коронавирусом. Это суточный минимум смертей, зарегистрированный в столице с середины апреля.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, в остальных регионах соотношение бессимптомных, больных средней тяжести и с тяжелым течением болезни остается на прежнем уровне.
  • Также, по словам министра, в реанимациях сейчас находятся 3,1 тыс. больных с коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что жители столицы смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса после появления вакцины. По его словам, на это будет работать вся амбулаторно-поликлиническая сеть.
  • В Минздраве сообщили, что осенью, возможно, будет «некоторый подъем» заражения коронавирусом, но значительного прироста заболевших, который наблюдался ранее, в министерстве не ожидают.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 15,58 млн, из них 635,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 16 млн человек, из них 644,5 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,1 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,39 млн), на третьем — Индия (более 1,38 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (434,2 тыс.).
  • В Северной Корее впервые заподозрили заражение коронавирусом, потенциальный больной мог незаконно пересечь границу страны. Официально в КНДР нет зараженных COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Коронавирусом переболел президент Бразилии Жаир Болсонару. После нескольких недель болезни он получил отрицательный результат теста на наличие инфекции.
  • Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне изобрели маску, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность. Результаты исследования подтвердили специалисты из Института Пастера во Франции.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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