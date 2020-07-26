Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июля

Глава Минздрава заявил об идущей на убыль пандемии в Москве, число зараженных в мире превысило 16 млн, в КНДР впервые заподозрили инфицирование коронавирусом; главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 812,4 тыс. (плюс 5765 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 269 человека (77 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 600 тыс. человек.