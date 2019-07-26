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3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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СК оценил ущерб от действий экс-главы астраханского кабмина в ₽212 млн
По данным ведомства, Расул Султанов и глава регионального Минфина Виталий Шведов привлекли кредит по завышенной ставке
Расул Султанов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ (СК).

По версии следствия, Султанов и Шведов без реальной необходимости взяли для нужд регионального бюджета в одном из банков кредиты на общую сумму около 6 млрд руб. При этом кредиты были привлечены по ставке от 7 до 8,5% годовых, тогда как, по данным СК, такую сумму можно было привлечь и в качестве бюджетного кредита со ставкой в 0,1% годовых.

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«Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн руб. Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти», — говорится в сообщении СК.

Ранее в пятницу стало известно о задержании Султанова и Шведова. В СК сообщили, что в настоящее время продолжается проведение обысков, а также иных оперативно-следственных действий. Кроме того, следователи принимают меры для выявления «иных возможных эпизодов противоправной деятельности».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Астраханская область, Следственный комитет
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