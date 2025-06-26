Туристов в Анапе не будут штрафовать за купание в запретных зонах
Туристов, отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе, не будут наказывать за нарушение запрета купания в зонах, пострадавших из-за разлива мазута, сообщили «РИА Новости» в оперативном штабе Краснодарского края.
Накануне штаб рассказал, что отдыхающих при заселении в гостиницы просят подписать документ о закрытых пляжах, чтобы предупредить их о рисках для здоровья, таких как кожные заболевания, аллергия и отравление, «из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС».
В штабе уточнили, что этот документ не предполагает и не вводит никаких санкций: «Его задача, чтобы каждый человек точно узнал о том, что введены ограничения и почему они действуют».
Загрязнение мазутом воды и побережья Черного моря произошло в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Оба судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения в 84,9 млрд руб.
В середине апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка «не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам». Тогда же оперативный штаб опубликовал карту открытых и закрытых пляжей региона. В «красную» зону попали все публичные пляжи на территории Анапы, но в Темрюкском районе для купания доступны порядка 130 км берега. Туристам разрешили посещать пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря: от поселка Ильич до станицы Голубицкой.
Береговую линию Анапы начали патрулировать спецавтомобили с громкоговорителями, оповещая туристов и местных жителей о запрете купания.
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