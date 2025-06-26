Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев
Российский президент Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на военную службу. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Отсрочка продлевается на период до 2030 года.
Отсрочку от армии для старообрядцев ввели в 2020 году. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах. Тогда ее ввели на пять лет, то есть до 2025 года включительно.
1 апреля 2025 года президент России также подписал указ, согласно которому старообрядцы, переселяющиеся на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить российское гражданство по упрощенной программе. Им не нужно подтверждать знание русского языка, российской истории и выполнять требование о постоянном проживании в стране. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил Путина за подписание этого указа. В документе были «напрямую отражены интересы древлеправославных христиан, желающих вернуться на Родину», отметил Корнилий.
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