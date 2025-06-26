 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев

Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев до 2030 года
Введенную в 2020-м отсрочку от армии для старообрядцев продлевают еще на пять лет — до 2030 года. В апреле Путин дал им возможность получать российское гражданство по упрощенной процедуре
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на военную службу. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Отсрочка продлевается на период до 2030 года.

Отсрочку от армии для старообрядцев ввели в 2020 году. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах. Тогда ее ввели на пять лет, то есть до 2025 года включительно.

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

1 апреля 2025 года президент России также подписал указ, согласно которому старообрядцы, переселяющиеся на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, смогут получить российское гражданство по упрощенной программе. Им не нужно подтверждать знание русского языка, российской истории и выполнять требование о постоянном проживании в стране. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий поблагодарил Путина за подписание этого указа. В документе были «напрямую отражены интересы древлеправославных христиан, желающих вернуться на Родину», отметил Корнилий.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
старообрядцы Владимир Путин Дальний Восток переселенцы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Общество
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцами
Политика
Власти России предоставили переехавшим старообрядцам отсрочку от армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Трамп назвал прошедший саммит НАТО великолепным Политика, 16:57
В Раде заявили о решении приостановить платежи Китаю по кредиту Политика, 16:56
Ереван рассказал, когда примет «окончательное решение» по членству в ОДКБ Политика, 16:56
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными Политика, 16:49
Цены на платину подскочили на 7% и достигли максимума с 2014 года Инвестиции, 16:47
Путин учредил оргкомитет первого российско-арабского саммита Политика, 16:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
МИД решил вызвать посла Германии из-за «произвола против журналистов» Политика, 16:40
Эксперты рассказали о последствиях появления лимита на автокредиты с 1 июля Авто, 16:33
В Подмосковье ввели запрет на купание детей без взрослых Общество, 16:33
Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» Спорт, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Похороны трубача группы «АукцЫон» прошли в закрытом формате в Зеленограде Общество, 16:30
Путин на саммите ЕАЭС проведет переговоры с наследным принцем ОАЭ Политика, 16:29