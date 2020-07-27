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Власти России предоставили переехавшим старообрядцам отсрочку от армии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Старообрядцам, приехавшим в Россию по программе переселения, проживающим на Дальнем Востоке и работающим в фермерских хозяйствах, предоставят в 2020–2025 годах отсрочку от службы в армии. Соответствующее постановление российского правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство России постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в документе. Отмечается, что отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы переселения.

Согласно правилам отсрочка дается на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, которая направляется в правительство страны за три месяца до призыва.

При этом к просьбе митрополита прилагается список старообрядцев, которым необходимо предоставить отсрочку. В этом списке указываются личная информация человека, сведения об осуществлении трудовой деятельности на ферме на Дальнем Востоке.

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После этого, за месяц до призыва, список отправляют в Минобороны. Саму отсрочку старообрядцу дает призывная комиссия. Для этого старообрядец должен также предоставить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства и свидетельство участника госпрограммы.

Те, кому предоставили отсрочку, должны ежегодно в сентябре предъявлять эти документы в военном комиссариате.

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В ноябре 2019 года митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий сообщил президенту России Владимиру Путину, что на Дальний Восток из Латинской Америки за последние несколько лет переселились 130 старообрядческих семей. Он добавил, что в 2020 году на родину планируют вернуться еще 50 семей.

В мае 2017 года Путин посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве, после чего в стране была создана специальная служба для помощи возвращающимся в Россию старообрядцам.

Теги: Россия, старообрядцы, армия, отсрочка
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