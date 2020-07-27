Власти России предоставили переехавшим старообрядцам отсрочку от армии

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Старообрядцам, приехавшим в Россию по программе переселения, проживающим на Дальнем Востоке и работающим в фермерских хозяйствах, предоставят в 2020–2025 годах отсрочку от службы в армии. Соответствующее постановление российского правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство России постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу», — говорится в документе. Отмечается, что отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы переселения.

Согласно правилам отсрочка дается на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, которая направляется в правительство страны за три месяца до призыва.

При этом к просьбе митрополита прилагается список старообрядцев, которым необходимо предоставить отсрочку. В этом списке указываются личная информация человека, сведения об осуществлении трудовой деятельности на ферме на Дальнем Востоке.