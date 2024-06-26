«Страна» узнала об обнаружении трупа атташе из США в киевской гостинице
В расположенной в центре Киева гостинице Hilton нашли труп атташе посольства США, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия. Мужчина приехал на Украину 15 июня», — рассказал собеседник издания. По его словам, известно, что у мужчины был повышен уровень холестерина в крови.
РБК направил запрос в посольство США на Украине.
В январе в Киеве нашли тела экс-заместительницы генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы. 71-летняя Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу, за ней ухаживала дочь, которая жила в соседней квартире. Тела женщин нашли, взломав двери в квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев.
Признаков насильственной смерти на телах женщин обнаружено не было, квартиры были закрыты изнутри. Было установлено, что женщины умерли в разное время: мать примерно за два месяца до обнаружения их трупов, дочь примерно за три недели.
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