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Общество ,  
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В Воронежской области нашли труп помощницы депутата областной думы

Труп помощницы депутата областной думы нашли в Воронежской области
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В селе Новая Чигла в Воронежской области во дворе дачи обнаружили труп 74-летней Тамары Грамолиной — помощницы депутата областной думы, сообщили РБК источники, близкие к МВД и региональному отделу полиции.

У нее зафиксировали черепно-мозговую травму от удара обратной стороной топора.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 33-летнего мужчину, который до этого был судим по статье о краже и умышленном повреждении имущества.

В июне Следственный комитет сообщил, что в поселении Сосенское в Новой Москве нашли тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти от ножевого ранения. ТАСС и «112» писали, что это депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Колодич.

В СК заявили, что у погибшего произошел конфликт с помощником по дому. По информации «112», поводом стала просьба помочь. Во время ссоры в подвале мужчина нанес хозяину дома ножевые ранения. На крики пришла жена погибшего, которую помощник тоже несколько раз ударил ножом.

Теги
Воронежская область областная дума депутат
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