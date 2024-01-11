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В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора и ее дочь

В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочь

Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу нашли мертвыми в Киеве. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, 71-летняя Ольга Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу, за ней ухаживала дочь, которая жила в соседней квартире. Тела женщин нашли, взломав двери в квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Источник «Интерфакс-Украина» в Национальной полиции утверждает, что признаков насильственной смерти на телах женщин обнаружено не было, квартиры были закрыты изнутри. «Предварительно, умерли женщины в разное время — мать примерно два месяца назад, дочь примерно три недели назад», — сказал собеседник агентства. Тела передали на судебно-медицинскую экспертизу, добавил он.

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Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора Украины дважды — с 1993 по 2000 год и с 2003 по 2005 год. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

Колинько была одним из главных следователей по уголовному делу о хищении и отмывании денег против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Она также вела дела против бывшего председателя Верховной рады Александра Ткаченко, и.о. премьер-министра Украины Ефима Звягильского, помощника спикера Верховной Рады Александра Мороза и других политиков.

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Украина прокуроры Генпрокурор Украины
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