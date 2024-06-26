Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски»
Композитор Дмитрий Курляндский, получивший в этом году «Золотую маску» за лучшую работу композитора, решил отказаться от награды на фоне действий России на Украине и внутри страны, а также дела в отношении создателей спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол». Об этом он написал в своем Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«Конечно, принять эту «Маску» я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня «Маска» стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — заявил он.
Курляндский добавил, что в стране и в театральном сообществе «множество замечательных людей, которые буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».
Свою награду композитор получил за спектакль пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова» (автор и режиссер — Борис Мильграм, пьеса написана по очерку Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). Премьера постановки состоялась в октябре 2022-го.
Курляндский отметил, что закончил работу над музыкой к спектаклю ровно за месяц до начала российской военной операции на Украине. Новость о присуждении «Маски» для него стала «весточкой» из другой, навсегда потерянной жизни», отметил композитор. Он сказал, что видел постановку только в записи.
Для композитора это вторая «Золотая маска» — первую ему присудили в 2021 году за оперу «Октавия. Трепанация» Электротеатра Станиславского, музыкальным руководителем которого он являлся.
Курляндский родился в Москве в 1976 году. Сейчас в его Facebook говорится, что он живет в Париже.
«Финист — Ясный сокол» получил две «Золотые маски» в 2022 году — одну присудили автору пьесы Светлане Петрийчук за работу драматурга, другую отдали художнику по костюмам Ксении Сорокиной. Сейчас Петрийчук и режиссер спектакля Евгения Беркович проходят по уголовному делу по ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма или его пропаганда). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Обе женщины находятся в СИЗО более года, арест продлен до 22 октября.
В постановке речь идет о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России).
Режиссер и драматург не признали свою вину. «Я поставила данный спектакль с целью профилактики терроризма, я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму», — говорила Беркович.
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