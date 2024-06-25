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В Москве раздали «Золотые маски». Фоторепортаж

В Москве вручили премию «Золотая маска»

В Театре имени Вахтангова в Москве состоялась премия «Золотая маска». Как прошла церемония и кто получил награды – в фоторепортаже РБК.
Постановка &laquo;Муть. Мухаджиры&raquo;&nbsp;Фарида Бикчантаева (на фото&nbsp;&mdash; справа, слева &ndash; вице-президент премии Кирилл Крок) получила &laquo;Золотую маску&raquo; как лучший драматический спектакль большой формы.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Постановка «Муть. Мухаджиры» Фарида Бикчантаева (на фото — справа, слева – вице-президент премии Кирилл Крок) получила «Золотую маску» как лучший драматический спектакль большой формы.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Илона Маркарова получила премию как лучшая актриса в драматическом спектакле за роль в постановке &laquo;Крысолов&raquo; в &laquo;Театро Ди Капуа&raquo; (Санкт-Петербург).&nbsp;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Илона Маркарова получила премию как лучшая актриса в драматическом спектакле за роль в постановке «Крысолов» в «Театро Ди Капуа» (Санкт-Петербург). 

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер&nbsp;Алан&nbsp;Албегов&nbsp;получил приз за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле за участие в постановке&nbsp;&laquo;Король Лир&raquo; Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Алан Албегов получил приз за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле за участие в постановке «Король Лир» Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева.

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на премии &laquo;Золотая Маска&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на премии «Золотая Маска».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич получили премию за лучший актерский дуэт&nbsp;&mdash; в спектакле Малого драматического театра &laquo;Чайка&raquo;. За эту постановку также отметили худрука МДТ, режиссера Льва Додина.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич получили премию за лучший актерский дуэт — в спектакле Малого драматического театра «Чайка». За эту постановку также отметили худрука МДТ, режиссера Льва Додина.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актера Дилюса Хузяхметова наградили за работу в кукольном спектакле &laquo;Авиатор&raquo; татарского театра &laquo;Экият&raquo;. Постановка была признана лучшей среди кукольных спектаклей, за работу над ней также отметили режиссера Ильгиза Зайниева.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актера Дилюса Хузяхметова наградили за работу в кукольном спектакле «Авиатор» татарского театра «Экият». Постановка была признана лучшей среди кукольных спектаклей, за работу над ней также отметили режиссера Ильгиза Зайниева.

Лучшим спектаклем в категории &laquo;Оперетта/Мюзикл&raquo; признали постановку &laquo;Орел и Ворон&raquo; музыкального театра Красноярска.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/Мюзикл» признали постановку «Орел и Ворон» музыкального театра Красноярска.

Президент театральной премии &laquo;Золотая Маска&raquo;, художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент театральной премии «Золотая Маска», художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
По решению жюри в этому награды не вручались в восьми номинациях из 37, в том числе за лучшую женскую роль и режиссуру в оперетте и балете. Премию также не присуждали в категории &laquo;Лучший драматург&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

По решению жюри в этому награды не вручались в восьми номинациях из 37, в том числе за лучшую женскую роль и режиссуру в оперетте и балете. Премию также не присуждали в категории «Лучший драматург».

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