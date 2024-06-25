В Москве раздали «Золотые маски». Фоторепортаж
В Театре имени Вахтангова в Москве состоялась премия «Золотая маска». Как прошла церемония и кто получил награды – в фоторепортаже РБК.
Постановка «Муть. Мухаджиры» Фарида Бикчантаева (на фото — справа, слева – вице-президент премии Кирилл Крок) получила «Золотую маску» как лучший драматический спектакль большой формы.
Илона Маркарова получила премию как лучшая актриса в драматическом спектакле за роль в постановке «Крысолов» в «Театро Ди Капуа» (Санкт-Петербург).
Актер Алан Албегов получил приз за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле за участие в постановке «Король Лир» Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева.
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на премии «Золотая Маска».
Актеры Елизавета Боярская и Игорь Черневич получили премию за лучший актерский дуэт — в спектакле Малого драматического театра «Чайка». За эту постановку также отметили худрука МДТ, режиссера Льва Додина.
Актера Дилюса Хузяхметова наградили за работу в кукольном спектакле «Авиатор» татарского театра «Экият». Постановка была признана лучшей среди кукольных спектаклей, за работу над ней также отметили режиссера Ильгиза Зайниева.
Лучшим спектаклем в категории «Оперетта/Мюзикл» признали постановку «Орел и Ворон» музыкального театра Красноярска.
Президент театральной премии «Золотая Маска», художественный руководитель Театра имени Олега Табакова Владимир Машков.
По решению жюри в этому награды не вручались в восьми номинациях из 37, в том числе за лучшую женскую роль и режиссуру в оперетте и балете. Премию также не присуждали в категории «Лучший драматург».
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