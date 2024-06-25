Госдума поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки приняты в первом чтении. Второе и третье — окончательное — чтение могут пройти уже завтра — 26 июня. Минимальная прибавка к пенсии в результате индексации составит 1,3 тыс. руб., оценивают в правительстве

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Госдума на заседании 25 июня одобрила в первом чтении поправки, возвращающие индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную с 2016 года. Решение было принято единогласно: все депутаты проголосовали «за». РБК следил за трансляцией заседания.

Поправки ко второму чтению депутаты смогут представить до 18:00 сегодняшнего дня. Уже завтра, 26 июня, законопроект планируется рассмотреть во втором и, возможно, третьем чтении, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, Владимир Путин предложил принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. По словам президента, «это будет действительно справедливо». Уже 20 июня фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты проект соответствующих поправок.

Как будет проходить индексация

Индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров;

Индексация будет осуществляться дважды: с 1 февраля и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущего года, и с 1 апреля — с учетом стоимости пенсионного коэффициента;

Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016–2024 годов;

Но работающие пенсионеры получат страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных из-за приостановки индексации пенсий средств;

Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров произойдет, когда они завершат трудовую деятельность.

Сколько составит прибавка

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2025–2027 годах потребует 533,48 млрд руб., следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. В 2025 году на эти цели потребуется 96,45 млрд руб., в 2026 году — 177,03 млрд руб., а в 2027 году — 260 млрд руб.

По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в России насчитывались 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в Соцфонде). Средний размер пенсии работающих пенсионеров достигает 17,3 тыс. руб.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, согласно предварительным расчетам, среднее минимальное увеличение пенсии работающего должно составить 1300 руб.

Конкретную величину, на которую будет проиндексирована пенсия, Голикова не назвала. «Сейчас мы не называем размеры по причине того, что ожидаем прогноз социально-экономического развития (его готовит Минэкономразвития. — РБК), который ляжет в основу расчета всех бюджетов. Этот прогноз зафиксирует ожидаемую инфляцию по итогам 2024 года, на эту цифру мы проиндексируем пенсии с 1 февраля», — сказала она.

Далее, по словам вице-премьера, по итогам года будет определен темп роста фонда оплаты труда. «Этот темп будет являться основой для индексации с 1 апреля 2025 года за вычетом той индексации, которая будет проведена на уровень инфляции. Доходы по заработной плате растут высокими темпами, и мы ожидаем, что уровень индексации будет приличный с 1 апреля 2025 года», — заявила Голикова.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 1 января 2016 года. Бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев называл справедливым отсутствие индексации, ведь, если люди находят силы для работы, то им «не нужны небольшие суммы», которые дает индексация. Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев в ходе рассмотрения законопроекта заметил, что нынешняя сбалансированность пенсионной системы, благодаря которой появилась возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, обусловлена принятым в 2018 году решением о повышении пенсионного возраста: «Если бы не решение 2018 года, мы бы сейчас обсуждали, не кому индексировать пенсии, а кому их сокращать».