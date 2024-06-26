В Госдуму внесли проект о доплате к пенсиям в два прожиточных минимума

ЛДПР внесла проект о доплате к пенсии при стаже 30 лет

Фото: Георгий Малец для РБК

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий доплату к страховой пенсии до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

«Предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Граждане, которые внесли значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны, проработав более 30 лет, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь, считают авторы инициативы.

В отзыве правительства, приложенном к законопроекту, говорится, что документ нуждается в доработке. В частности, правительство обратило внимание, что авторы не определили источники средств для новых расходов и порядок их исполнения. Кроме того, отдельные положения документа не согласуются с действующим законодательством, заключили в правительстве.