ЛДПР внесла проект о доплате к пенсии при стаже 30 лет
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий доплату к страховой пенсии до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.
«Предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Граждане, которые внесли значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны, проработав более 30 лет, должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь, считают авторы инициативы.
В отзыве правительства, приложенном к законопроекту, говорится, что документ нуждается в доработке. В частности, правительство обратило внимание, что авторы не определили источники средств для новых расходов и порядок их исполнения. Кроме того, отдельные положения документа не согласуются с действующим законодательством, заключили в правительстве.
Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Величина устанавливается до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. Ее размер определяет правительство.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян. Он необходим для оценки уровня жизни людей в целом по стране и в отдельных регионах, расчета социальных пособий и стипендий и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также с учетом этого показателя формируются региональные и федеральный бюджеты.
Прожиточный минимум устанавливается по России в целом и для каждого отдельного региона. Он рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты. В целом по России для пенсионеров в 2024 году он составляет 13 290 руб.
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