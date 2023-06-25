Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от подмосковного Ступино, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 12:04 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Г.о. Ступино, пос. Малино. На борту находилось 2 человека, предположительно погибли», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала «112», Як-52 упал во время тренировочного полета на территории аэродрома Малино. Управлял самолетом Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. Как отмечает канал, из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю.
Ранее в мае легкомоторный самолет Piper PA28-140 упал рядом с жилым домом в Коми. При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточнили в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик.