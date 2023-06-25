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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в подмосковном Ступино
По данным телеграм-канала «112», Як-52 упал во время тренировочного полета на территории аэродрома Малино после того, как не смог выйти из фигуры. Управлял им чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от подмосковного Ступино, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 12:04 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Г.о. Ступино, пос. Малино. На борту находилось 2 человека, предположительно погибли», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «112», Як-52 упал во время тренировочного полета на территории аэродрома Малино. Управлял самолетом Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. Как отмечает канал, из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю.

Ранее в мае легкомоторный самолет Piper PA28-140 упал рядом с жилым домом в Коми. При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточнили в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик.
 

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Илья Пламенев Илья Пламенев
самолет авиакатастрофа погибшие Подмосковье
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