Супермаркеты США столкнулись с угрозами о бомбах и требованиями биткоинов

WSJ: Walmart и другие супермаркеты в США столкнулись с волной анонимных угроз о бомбах

Власти США пока не в курсе, с чем связана волна ложных минирований супермаркетов. Магазины жалуются на потерю покупателей из-за необходимости реагировать. В России за последний год число ложных минирований резко выросло

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Сети супермаркетов и другие ретейлеры в последние полгода получают анонимные угрозы о минировании с требованиями взорвать бомбы, если не будут получены биткоины, деньги или подарочной сертификаты, пишет The Wall Street Journal.

С такими проблемами столкнулись, в частности, Kroger, Walmart, Amazon’s Whole Foods Market, Hy-Vee, Food City и другие ретейлеры. Они сообщили изданию, что серьезно относятся к каждому инциденту и сообщают о них правоохранителям. Как пишет WSJ, власти пока не в курсе, является ли волна анонимных угроз частью организованной атаки на супермаркеты. Некоторые магазины получили пока только одну угрозу, некоторые звонившие не требовали вознаграждения.

«Это разрушительно. Если я розничный продавец… я должен закрыть магазины и позвонить в правоохранительные органы. И потерять клиентов», — сказал Дуг Бейкер, вице-президент сети продуктовых супермаркетов FMI.





В России регулярно сообщают о ложных минированиях. За последний год количество таких преступлений превысило среднее значение за предыдущие годы наблюдений (2016–2021 годы) в десять раз, следует из статистики Генпрокуратуры. Согласно ей, в 2020 году количество преступлений по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК) составляло 2,4 тыс., то на следущий год — 3 тыс., а в 2020-м это количество увеличилось до 23 247.

Чаще всего злоуммышленники сообщали о ложных минированиях в Курской области. В прошлом году было зарегистрировано 475 преступлений, а в 2021-м — 21.

