Генпрокуратура: в России почти в десять раз выросло количество ложных сообщений о взрывах

В России почти в десять раз выросло количество ложных сообщений о взрывах

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год выросло количество преступлений по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Наибольший рост зафиксирован в приграничной Курской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Как выросло количество дел о «лжеминировании»

Количество зарегистрированных преступлений по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207 УК) в прошлом году превысило среднее значение за предыдущие годы наблюдений (2016–2021 годы) почти в десять раз, следует из данных информационно-аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры.

Если в 2020 году количество зарегистрированных преступлений по этой статье составляло 2404, а в 2021-м — 3018, то в прошлом году это количество увеличилось до 23 247.

Регионом – лидером по росту данного вида преступлений стала приграничная Курская область. В прошлом году было зарегистрировано 475 преступлений, а в 2021-м — 21. Похожая ситуация наблюдается и в Псковской области. Здесь в прошлом году зарегистрировали 269 преступлений, а в 2021-м — восемь.

Также, по данным Генеральной прокуратуры, в 2022 году в среднем в восьми случаях из десяти производство по этому виду уголовных дел приостанавливали из-за отсутствия обвиняемых.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

Угрозы взрыва За прошедшие выходные в Москве возбудили уголовное дело о ложном сообщении об угрозе взрыва в общежитии РАНХиГС. В субботу, 28 января, на электронную почту управления ФСБ по Москве и Московской области пришло письмо с угрозами. Сообщение было передано в отдел полиции. На место прибыли шесть сотрудников, которые обследовали помещения общежития. При этом эвакуировали 374 человека. Взрывных устройств обнаружено не было. Также в минувшие выходные столичная полиция возбудило уголовные дела по факту «минирования» станций метро «Серпуховская», «Добрынинская», здания московского областного отделения КПРФ на Нагатинской улице, торгового центра «Европейский», здания Университета МВД имени Кикотя и Зюзинского районного суда.

В большинстве случаев минирование связано с конфликтом на Украине, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. «Каналы связи контролируются силовыми структурами, технические возможности позволяют отследить регион, с которого осуществляли звонок», — рассказал собеседник.

Источник также сообщил, что злоумышленники используют особенности IP-связи. «Это происходит нелегально, с подменой номера звонящего, IP-адресов и прочих идентификаторов», — добавил собеседник.

По основной версии, цепочка исследованных оперативниками серверов ведет на территорию Украины. «Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах исходят с территории сопредельного государства», — рассказал РБК собеседник.