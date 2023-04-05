В Подмосковье из-за сообщений о минировании эвакуировали два ТРЦ «Мега»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Подмосковье после сообщений о минировании эвакуировали торгово-развлекательные центры «Мега Белая Дача» и «Мега Химки». Об этом сообщает MSK1.ru со ссылкой на очевидцев.

На горячей линии ТЦ «Белая Дача» в Котельниках подтвердили эвакуацию. «Ожидаемое время открытия никому не известно. Все будет зависеть от разрешения дежурных сотрудников», — сказал оператор. Позже выяснилось, что минирование было ложным, ТРЦ уже открыли.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что торговый центр в Химках эвакуировали из-за угрозы взрыва. Позже собеседник агентства уточнил, что в ходе проверки «опасные предметы в торговом центре не обнаружены». По данным MSK1.ru, на место приезжали МЧС и бригада скорой помощи.

В ГУ МВД по Московской области РБК сообщили, что уточняют информацию по обоим торговым центрам.