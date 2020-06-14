Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

По данным Росстата, в апреле выросло число умерших от коронавируса, но из-за введенных ограничений снизилась смертность по наиболее распространенным в России причинам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

13 июня Росстат опубликовал статистику смертности за январь—апрель 2020 года. По данным ведомства, смертность в этот период упала на 2,9% по сравнению с показателями прошлого года. Так, в апреле 2019-го умерли 153,8 тыс. человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тыс. В апреле скончались 2712 человек с с COVID-19.

Как отмечает Дарда, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го. «Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — говорит она. За первые четыре месяца года снизилось и число убийств и покушений на них — на 3,8%.

На снижение смертности, по словам Дарды повлиял и тот факт, что в России удалось сохранить относительно низкий уровень летальности от COVID-19 по сравнению с другими странами — 11 человек на каждую тысячу заболевших. Она привела в пример другие страны: в Германии этот показатель составил 46 человек, в США — 59, в Бельгии — 163.