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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

По данным Росстата, в апреле выросло число умерших от коронавируса, но из-за введенных ограничений снизилась смертность по наиболее распространенным в России причинам
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

13 июня Росстат опубликовал статистику смертности за январь—апрель 2020 года. По данным ведомства, смертность в этот период упала на 2,9% по сравнению с показателями прошлого года. Так, в апреле 2019-го умерли 153,8 тыс. человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тыс. В апреле скончались 2712 человек с с COVID-19.

Как отмечает Дарда, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го. «Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — говорит она. За первые четыре месяца года снизилось и число убийств и покушений на них — на 3,8%.

На снижение смертности, по словам Дарды повлиял и тот факт, что в России удалось сохранить относительно низкий уровень летальности от COVID-19 по сравнению с другими странами — 11 человек на каждую тысячу заболевших. Она привела в пример другие страны: в Германии этот показатель составил 46 человек, в США — 59, в Бельгии — 163.

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Экономика
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, любые внешние изменения могут привести к значительным колебаниям статистики смертности. В начале 2020 года такими изменениями стали введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Они привели к улучшению статистики по основным причинам смертей в России.

«Немного, но улучшилась статистика по смертности систем кровообращения. В январе 2020 года по этой причине скончалось на 7922 человек меньше, чем в январе 2019 года, новообразований — минус 1803 человек соответственно», — пояснила Лебединская.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Она также отметила, что сокращение на 43,4% количества автоаварий привело к снижению смертей в них на 23,3%. При этом смертность при  ДТП третья в списке причин летальных исходов в стране.

«Во многих странах абсолютные показатели смертности также демонстрируют подобную динамику. Высокая смертность компенсируется коррекцией по другим причинам», — резюмировала Лебединская.

Авторы: Роман Кирьянов, Михаил Котляр
Теги: смертность, статистика, коронавирус
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