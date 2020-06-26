Пандемия коронавируса , 26 июн, 07:30
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня
Минздрав одобрил еще один препарат для лечения COVID-19, иностранным специалистам облегчат въезд в Россию, в Европе новый всплеск заболеваемости — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8605 человек (92 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 375 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Вслед за Москвой ограничения начали снимать в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов распорядился с 28 июня снять запрет на посещение парков и садов. С 29 июня начнут открываться летние кафе, частично откроются детские сады, будет возможна торжественная регистрация браков в загсах в присутствии гостей.
- Хотя в Москве детские сады уже заработали, мэр Сергей Собянин попросил родителей при возможности пока не водить туда детей.
- Минздрав России одобрил препарат под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции. В составе препарата то же действующее вещество, что и у одобренного ранее лекарства под торговым названием «Авифавир» — фавипиравир.
- Правительство смягчило ограничения по въезду в Россию иностранных специалистов. Однократный въезд для них будет разрешен на основании особого списка, который совместно составят ФСБ и МВД.
- Фестиваль электронной музыки Alfa Future People вслед за фестивалем «Нашествие» решили перенести на 2021 год. Всем, кто приобрел ранее ваучеры, вернут деньги, в 2021 году они получат скидку.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Ученый сообщил о случаях смерти от COVID с отрицательными ПЦР-тестами. Среди изученных 3,5 тыс. смертей от COVID-19 в Москве у 20% умерших были отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию, заявил доктор биологических наук Владимир Малахов. По его мнению, эти данные требуют специального медицинского исследования.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 9,29 млн, более 479,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,58 млн человек, из них 488,8 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,4 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,22 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (473,1 тыс.), Великобритания — на пятом (более 309,4 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе, в 11 странах число больных вновь начало расти. В числе стран, где вновь начали расти темпы распространения инфекции — Германия.
- Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир») для лечения пневмонии при COVID-19. Препарат применялся для лечения лихорадки Эбола, в России он проходит клинические испытания.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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