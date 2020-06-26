Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня

Минздрав одобрил еще один препарат для лечения COVID-19, иностранным специалистам облегчат въезд в Россию, в Европе новый всплеск заболеваемости — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8605 человек (92 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 375 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Вслед за Москвой ограничения начали снимать в Санкт-Петербурге. Губернатор Александр Беглов распорядился с 28 июня снять запрет на посещение парков и садов. С 29 июня начнут открываться летние кафе, частично откроются детские сады, будет возможна торжественная регистрация браков в загсах в присутствии гостей.

Хотя в Москве детские сады уже заработали, мэр Сергей Собянин попросил родителей при возможности пока не водить туда детей.

Минздрав России одобрил препарат под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавирусной инфекции. В составе препарата то же действующее вещество, что и у одобренного ранее лекарства под торговым названием «Авифавир» — фавипиравир.

Правительство смягчило ограничения по въезду в Россию иностранных специалистов. Однократный въезд для них будет разрешен на основании особого списка, который совместно составят ФСБ и МВД.

Фестиваль электронной музыки Alfa Future People вслед за фестивалем «Нашествие» решили перенести на 2021 год. Всем, кто приобрел ранее ваучеры, вернут деньги, в 2021 году они получат скидку.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ученый сообщил о случаях смерти от COVID с отрицательными ПЦР-тестами. Среди изученных 3,5 тыс. смертей от COVID-19 в Москве у 20% умерших были отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию, заявил доктор биологических наук Владимир Малахов. По его мнению, эти данные требуют специального медицинского исследования.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 9,29 млн, более 479,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,58 млн человек, из них 488,8 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,4 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,22 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (473,1 тыс.), Великобритания — на пятом (более 309,4 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе, в 11 странах число больных вновь начало расти. В числе стран, где вновь начали расти темпы распространения инфекции — Германия.

Россия будет одной из последних стран, с которыми Финляндия откроет границы для туризма. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир») для лечения пневмонии при COVID-19. Препарат применялся для лечения лихорадки Эбола, в России он проходит клинические испытания.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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