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Общество ,  
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Глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России
Эксперты Всемирного антидопингового агентства проверяют базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Это необходимое условие для восстановления РУСАДА в правах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что по итогам проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве в отношении спортсменов из России может быть открыто более 100 дел. Слова Риди приводит Washington Post.

По его прогнозам, столько дел может быть заведено в «первой волне» против тех, «кого мы подозреваем в мошенничестве». Самые серьезные из них будут расследованы к концу года, ожидает он.

WADA проводит проверку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Это было необходимым условием для окончательного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Общество
WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории

С января по март этого года эксперты WADA занимались копированием базы данных московской лаборатории. В общей сложности было скачано более 24 Тбайт информации. В апреле эксперты получили сами допинг-пробы. Сообщалось, что было извлечено 2262 образца, которые были распределены на пробы A и B. Материалы вывезли из России и направили в аккредитованную WADA лабораторию.

Общество
WADA создала виртуальную копию московской лаборатории на 24 Тб

РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Поводом для этого послужил доклад комиссии под руководством Ричарда Макларена, в котором сообщалось о действии в России государственной системы поддержки допинга. Позднее российское агентство условно восстановили в правах. Окончательное восстановление было отложено до результатов проверки базы данных московской лаборатории.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Бондаренко
Теги: ВАДА, допинг
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