Глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России

Глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России

Эксперты Всемирного антидопингового агентства проверяют базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Это необходимое условие для восстановления РУСАДА в правах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что по итогам проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве в отношении спортсменов из России может быть открыто более 100 дел. Слова Риди приводит Washington Post.

По его прогнозам, столько дел может быть заведено в «первой волне» против тех, «кого мы подозреваем в мошенничестве». Самые серьезные из них будут расследованы к концу года, ожидает он.

WADA проводит проверку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Это было необходимым условием для окончательного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

С января по март этого года эксперты WADA занимались копированием базы данных московской лаборатории. В общей сложности было скачано более 24 Тбайт информации. В апреле эксперты получили сами допинг-пробы. Сообщалось, что было извлечено 2262 образца, которые были распределены на пробы A и B. Материалы вывезли из России и направили в аккредитованную WADA лабораторию.