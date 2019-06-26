Глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что по итогам проверки базы данных антидопинговой лаборатории в Москве в отношении спортсменов из России может быть открыто более 100 дел. Слова Риди приводит Washington Post.
По его прогнозам, столько дел может быть заведено в «первой волне» против тех, «кого мы подозреваем в мошенничестве». Самые серьезные из них будут расследованы к концу года, ожидает он.
WADA проводит проверку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Это было необходимым условием для окончательного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
С января по март этого года эксперты WADA занимались копированием базы данных московской лаборатории. В общей сложности было скачано более 24 Тбайт информации. В апреле эксперты получили сами допинг-пробы. Сообщалось, что было извлечено 2262 образца, которые были распределены на пробы A и B. Материалы вывезли из России и направили в аккредитованную WADA лабораторию.