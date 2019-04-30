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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA. Пять экспертов агентства извлекли 2262 образцов, которые были распределены на пробы A и B, и собрали их в 4524 контейнера. Пробы вывезли из России и направили в аккредитованную WADA лабораторию.

Директор отдела расследований WADA Гюнтер Янгер назвал извлечение проб «еще одним важным шагом вперед». По его словам, образцы будут использованы для усиления доказательной базы против возможных нарушителей антидопинговых правил, а также чтобы реабилитировать спортсменов, не допустивших нарушений.

Он также сообщил, что эксперты «в качестве меры предосторожности» взяли из московской лаборатории все образцы, которые «были хотя бы отдаленно аномальными, даже если не было подозрений в нарушении антидопинговых правил».

Изучение проб в московской лаборатории экспертами WADA — необходимое условие для окончательного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Антидопинговое агентство настаивало на допуске своих экспертов к базе данных несколько месяцев, но лаборатория была опечатана из-за антидопингового расследования, проводимого Следственным комитетом. В марте WADA объявило, что завершило работу по загрузке данных московской лаборатории, которые эксперты скопировали в январе.

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РУСАДА было лишено прав в 2015 году, после того, как вышел доклад комиссии под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось о наличии в России государственной системы поддержки допинга. Позднее российское агентство было условно восстановлено в правах, для окончательного восстановления необходима проверка экспертами WADA базы данных московской лаборатории.

Москва отрицает существование госпрограммы по поддержке допинга, но признает, что отдельные российские спортсмены нарушали антидопинговые правила.
Теги: WADA, антидопинговая лаборатория, допинговый скандал
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