WADA создала виртуальную копию московской лаборатории на 24 Тб

Эксперты Всемирного антидопингового агентства загрузили и рассортировали данные московской антидопинговой лаборатории. Доступ к базе из 1,5 млн файлов был условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства

Сотрудник Московской антидопинговой лаборатории (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении процесса загрузки данных московской антидопинговой лаборатории, скопированных экспертами организации в Москве в середине января.

«Длительный процесс загрузки приблизительно 24 терабайт информации, ее индексации и сортировки по серверам, жестким дискам, компьютерам и другим лабораторным приборам завершен. Эксперты WADA при поддержке независимых экспертов теперь смогут приступить к детальному изучению и оценке этих данных», — говорится в сообщении агентства.

Для того, чтобы дать представление о том, какой огромный массив данных поступил в распоряжение организации, WADA указывает, что 24 Тбайт примерно эквивалентны 400 тыс. часам музыкальных записей, которые бы заняли место на 5,2 тыс. дисков DVD.

«Это огромное дело, состоящее из более чем 1,5 млн файлов, и мы продолжаем нашу работу. Мы по сути воссоздали виртуальную московскую антидопинговую лабораторию», — цитирует организация директора отдела расследований WADA Гюнтера Янгера.

По его словам, теперь эксперты смогут проанализировать все документы, зная, что обладают самой полной информацией и имеют дело с неподдельными данными.