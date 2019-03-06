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Допинговый скандал на Олимпиаде ,  
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WADA создала виртуальную копию московской лаборатории на 24 Тб
Эксперты Всемирного антидопингового агентства загрузили и рассортировали данные московской антидопинговой лаборатории. Доступ к базе из 1,5 млн файлов был условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства
Сотрудник Московской антидопинговой лаборатории (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении процесса загрузки данных московской антидопинговой лаборатории, скопированных экспертами организации в Москве в середине января.

«Длительный процесс загрузки приблизительно 24 терабайт информации, ее индексации и сортировки по серверам, жестким дискам, компьютерам и другим лабораторным приборам завершен. Эксперты WADA при поддержке независимых экспертов теперь смогут приступить к детальному изучению и оценке этих данных», — говорится в сообщении агентства.

Для того, чтобы дать представление о том, какой огромный массив данных поступил в распоряжение организации, WADA указывает, что 24 Тбайт примерно эквивалентны 400 тыс. часам музыкальных записей, которые бы заняли место на 5,2 тыс. дисков DVD.

«Это огромное дело, состоящее из более чем 1,5 млн файлов, и мы продолжаем нашу работу. Мы по сути воссоздали виртуальную московскую антидопинговую лабораторию», — цитирует организация директора отдела расследований WADA Гюнтера Янгера.

По его словам, теперь эксперты смогут проанализировать все документы, зная, что обладают самой полной информацией и имеют дело с неподдельными данными.

Эксперты WADA завершили копирование материалов из информационно-управляющей системы московской антидопинговой лаборатории в середине января. Затем информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа.

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Изучение проб в московской лаборатории является необходимым условием для окончательного восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). WADA несколько месяцев настаивала на допуске своих экспертов к базе данных, однако препятствием для нее было собственное антидопинговое расследование Следственного комитета, из-за которого лаборатория была опечатана.

Российское антидопинговове агентство было лишено прав в 2015 году, после выхода доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорилось о существовании государственной допинговой программы в российском спорте. Для восстановления РУСАДА в правах от Москвы требовали признать выводы комиссии Макларена и предоставить доступ к образцам в московской лаборатории.

Москва не отрицает, что некоторые российские спортсмены употребляли запрещенные препараты, однако настаивает на том, что эти случаи не были частью государственной программы.

«Мы не на должном уровне обеспечили работу по борьбе с допингом. Сейчас мы проделали большую работу. Должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение. Надеюсь, что элемент политизации в этой сфере будет полностью изжит», — говорил на пресс-конференции в декабре 2018 года президент Владимир Путин.

Автор: Наталья Демченко
Теги: WADA, антидопинговая лаборатория, допинговый скандал
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