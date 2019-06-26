Глава Иркутской области допустил запрет пластиковых пакетов на Байкале

Сергей Левченко согласился с идеей спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова об ограничении турпотока на Байкал. Глава Иркутской области также допустил запрет на использование пластиковых пакетов на озере

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал предложенное Сергеем Ивановым ограничение турпотока на Байкал одним из возможных инструментов для борьбы с загрязнением озера. Ограничения должны быть локальными, сказал он РБК.

«Конечно, я думаю, что предложение Сергея Борисовича [Иванова] достаточно актуально, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые пользуются наибольшей популярностью и выдерживают достаточно серьезную антропогенную нагрузку от количества туристов», — заявил Левченко. По его мнению, существует достаточно много способов, чтобы эту нагрузку снизить.

Губернатор напомнил, что полтора года назад участвовал в ассамблее министров природных ресурсов ООН ЮНЕА (программа по окружающей среде) и, в частности, упомянул Кению, где полностью запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов. «Если это в Кении сгодилось, то у нас на Байкале — мировой жемчужине с самой чистой природной питьевой водой, — тем более сгодится, мы над этой темой тоже работаем», — заявил Левченко.

Он отметил, что в высокий сезон в наиболее популярные места на озере приезжают в десять раз больше туристов, чем там живет местных жителей. «После того как высокий сезон заканчивается, все занимаются тем, что убирают за этими туристами, их по-разному можно назвать, но слово «дикие» больше всего подходит. Нам надо привлекать тех, кто будет себя нормально вести», — считает глава региона. Губернатор уточнил, что таких явно перегруженных туристами мест на Байкале немного, «до десятка», и они локальные.