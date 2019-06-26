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Глава Иркутской области допустил запрет пластиковых пакетов на Байкале
Сергей Левченко согласился с идеей спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова об ограничении турпотока на Байкал. Глава Иркутской области также допустил запрет на использование пластиковых пакетов на озере
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал предложенное Сергеем Ивановым ограничение турпотока на Байкал одним из возможных инструментов для борьбы с загрязнением озера. Ограничения должны быть локальными, сказал он РБК.

«Конечно, я думаю, что предложение Сергея Борисовича [Иванова] достаточно актуально, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые пользуются наибольшей популярностью и выдерживают достаточно серьезную антропогенную нагрузку от количества туристов», — заявил Левченко. По его мнению, существует достаточно много способов, чтобы эту нагрузку снизить.

Губернатор напомнил, что полтора года назад участвовал в ассамблее министров природных ресурсов ООН ЮНЕА (программа по окружающей среде) и, в частности, упомянул Кению, где полностью запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов. «Если это в Кении сгодилось, то у нас на Байкале — мировой жемчужине с самой чистой природной питьевой водой, — тем более сгодится, мы над этой темой тоже работаем», — заявил Левченко.

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Он отметил, что в высокий сезон в наиболее популярные места на озере приезжают в десять раз больше туристов, чем там живет местных жителей. «После того как высокий сезон заканчивается, все занимаются тем, что убирают за этими туристами, их по-разному можно назвать, но слово «дикие» больше всего подходит. Нам надо привлекать тех, кто будет себя нормально вести», — считает глава региона. Губернатор уточнил, что таких явно перегруженных туристами мест на Байкале немного, «до десятка», и они локальные.

«Нужно развивать инфраструктуру, улучшать экологическую обстановку в местах, где уже есть накопленные отходы, проводить работы по очистке, чтобы не мусорили. Есть выражение «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Работа здесь комплексная, но нужно и менять некое законодательство», — заявил губернатор.

По словам Левченко, на Байкале не работают промышленные предприятия и работать не будут. «Заводов и фабрик там нет и не будет, а людям, которые живут там много поколений, надо чем-то заниматься. Поэтому надо делать все осторожно, где-то ограничить [туризм], а где-то, наоборот, развивать, чтобы людям было чем заниматься», — подытожил губернатор.

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Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале

Накануне спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе заявил, что для того чтобы сохранить чистоту Байкала, «надо что-то делать и с людским потоком».

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит. <…> Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок — то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — сказал он.

Авторы: Владимир Дергачев, Константин Ткаченко
Теги: Байкал, Туризм, Иркутск, Сергей Иванов
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