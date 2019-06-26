Эксперты оценили опасность воды в Байкале

В Байкале значительно выросла концентрация микроорганизмов, которые выделяют токсины. Об этом сообщил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, передает «РИА Новости».

«Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», — цитирует его слова агентство. В частности, Федотов отметил, что по мелководью на Байкале распространилась водоросль спирогира, что влияет на экосистему озера. «Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично», — сказал он.

Мнение о том, что воду из Байкала скоро нельзя будет пить, может быть некоторым преувеличением, сообщила РБК завлабораторией водной микробиологии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Ольга Белых. «Во-первых, состояние воды зависит от сезона. Цветение цианобактерий (раньше их называли сине-зелеными водорослями) и нитчатой водоросли — спирогиры — приурочено к теплому периоду. Например, цианобактерии — это вторая половина июля и август. И эти проблемы касаются прибрежной зоны и районов с интенсивной туристической нагрузкой. А пелагиаль Байкала — то есть его открытая часть — там ничего страшного, во всяком случае по моим данным, нет», — отметила она.

По словам эксперта, при этом ученые измеряют содержание в воде Байкала двух токсинов, опасных для человека, и в последние годы их концентрация увеличивается. «Это гепатотоксин — токсин, который продуцируется цианобактериями и действует на печень человека. И есть еще паралитический токсин моллюсков — сакситоксин. У нас на Байкале мы стали фиксировать его содержание с 2010 года. В районе Малого моря их содержание приближается к ПДК», — объяснила Ольга Белых.

«Нужно отделять: Байкал очень большой. Но в принципе, все начинается с прибрежной зоны», — подытожила собеседница РБК.