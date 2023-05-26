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Общество ,  
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Дрожжина получила четыре года условно по делу о хищении у семьи Баталова

Суд в Москве приговорил Дрожжину к 4 годам условно по делу о хищении у семьи Баталова
Следствие установило, что актриса и ее муж похитили со счетов семьи Баталова 20 млн руб. и завладели их недвижимостью. Дрожжину приговорили к условному сроку, а ее муж, а также помогавший им нотариус получили реальные
Наталия Дрожжина
Наталия Дрожжина (Фото: ТАСС)

Замоскворецкий районный суд вынес приговор фигурантам дела о хищении имущества у семьи покойного актера Алексея Баталова, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Виновными признаны:

  • актриса Наталия Дрожжина, она получила четыре года условного срока;
  • ее муж Михаил Цивин, пять лет лишения свободы;
  • нотариус Дмитрий Бублий, пять лет лишения свободы.

По версии следствия, они похитили у вдовы актера Гитаны Леонтенко и дочери Марии Баталовой более 20 млн руб. на счетах, право собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича и квартиру в 1-м Самотечном переулке столицы. Осужденные вину не признали.

Следственный комитет уточняет, что Дрожжину и Цивина обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), Бублия — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК (пособничество в совершении мошенничества) и ч. 1 ст. 202 УК (злоупотребление полномочиями частным нотариусом). Уголовное дело было возбуждено в 2020 году.

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 89 лет.

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Как установили следователи, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к потерпевшим и несколько лет, создавая «образ» добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы», помогали им. Однако затем осужденные «обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами» на счетах семьи Баталова и в 2019–2020 годах сняли с них почти все средства — более 20 млн руб.

Кроме того, Дрожжина и Цивин подписали с потерпевшими договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в нарушение установленных процедур удостоверил Бублий. Так актриса и ее муж получили право собственности на недвижимость Леонтенко и Баталовой.

В 2021 году семья актера подала к Дрожжиной иск из-за фонда «Благор», который носил имя Алексея Баталова. Они потребовали исключить его имя из названия фонда, а также взыскать с актрисы так называемое неосновательное обогащение, которое на тот момент оценивалось в сумму более 14 млн руб. Ранее «Вести» сообщали, что спонсоры и друзья семьи получили письма, в которых вдова и дочь актера просили денег на проведение благотворительного фестиваля. Однако в семье заявили, что не имеют отношения к этим письмам, а подписи в них поддельные.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алексей Баталов хищение

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